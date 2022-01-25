В Череповце на Северном шоссе ограничили скорость до 40 км/ч

Со страницы Вадима Германова в ВКонтакте

В Череповце из-за большого количества ДТП на Северном шоссе решили ограничить скорость потока. Теперь автолюбители смогут гонять только до 40 км/ч. Речь идет об участке от улицы Моченкова до Кирилловского шоссе. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей страничке в соцсети.

Как оказалось, раньше при ограничении до 60 км/ч водители могли мчаться под 80 км/ч из-за нештрафуемого порога. В итоге, движение скорее напоминало гонки на автобане. За прошлый год на этом участке произошло 20 ДТП, 3 из них с участием пешехода и даже один наезд на столб.

Помимо ограничения скорости на Северном шоссе запретили левые повороты при выезде с прилегающих территорий. Схему движения сначала протестируют на выезде с улицы Ветеранов, а также с улицы Чайковского.