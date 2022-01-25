Нездоровая череповецкая пенсионерка выбросила из окна своего маленького терьера

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце на улице Городецкой в конце декабря зафиксировали гибель домашней собачки. У ее хозяйки проблемы с психикой. В полицию позвонили соседи пенсионерки, которые отметили ее не совсем здоровое поведение. Как оказалось, 55-летняя женщина часто выбрасывает из окна 7 этажа различные вещи, которые могут приземлиться на голову прохожим. Не повезло и терьеру. Он упал с высоты и погиб на месте.

Хозяйка не открывала полицейским дверь, поэтому на место вызвали МЧС и работников скорой помощи. Когда петли с двери в квартиру срезали, внутри обнаружили пенсионерку в неадекватном состоянии. Ее госпитализировали в лечебное учреждение.

Пресс-служба областного УМВД сообщила, что на даму завели уголовное дело, ей грозит до 3 лет лишения свободы по статье "Жестокое обращение с животными".