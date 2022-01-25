Омикрон все чаще диагностируют на Вологодчине

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Вологжане активно болеют омикроном. Новый штамм коронавируса распространяется по Вологодчине.

О выявленных в Вологде случаях сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. На утро 25 января в Вологде зафиксировано 52 случая. Напомним, на 24 января в области выявлено 106 случаев омикроном.

По словам мэра, на 25 января в моногоспитале на Советском проспекте проходят лечение 243 пациента, в том числе 36 в тяжелом состоянии. В детской областной больнице на лечении 28 детей и 5 взрослых с положительными тестами на инфекцию. Кроме того, в роддоме на Чернышевского - 10 беременных женщин с ковидом. Очевидно, количество инфицированных в разы больше. Многие переносят болезнь на ногах, принимая недомогание за простуду. Это опасно и для инфицированных и для окружающих: среди них могут быть пожилые и ослабленные люди, для которых вирус смертелен.

Кстати, в России заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выросла в два раза, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.