29-летний череповчанин вывез из чужого гаража запчасти на 100 тысяч рублей

Хозяин увидел вскрытый бокс и не досчитался в нем запчастей.

В Череповецком районе обокрали бокс-контейнер гаражно-строительного кооператива. Были похищены запчасти.

В дежурную часть ОМВД России по Череповецкому району с заявлением о краже обратился житель поселка Ботово. Он рассказал, что из его контейнера, расположенного на территории ГСК недалеко от деревни Яконское, неизвестные похитили двери от машины «Газель», крышу от КамАЗа, металлическую опору и коробку передач от ЗИЛа. Сумму ущерба заявитель оценил в 100 тысяч рублей.

Была установлена причастность к совершению преступления ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 29-летнего череповчанина. Тот не стал этого отрицать. Он рассказал, что отправился в поисках дополнительного заработка, прихватив друга с грузовым автомобилем. Все похищенное он сдал, выручив 13 тысяч рублей. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Череповецкому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. У подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.