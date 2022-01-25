Череповчанин стрелял по собаке, которая его не кусала

Череповецкий районный суд признал виновным 55-летнего Виталия сразу по нескольким статьям УК.

Суд установил, что когда-то у Виталия было разрешение на ношение и хранение охотничьего ружья, но затем оно было аннулировано. Однако боеприпасы мужчине не сдал. И однажды ружье выстрелило.

Выпив и взяв ружье, мужчина 2 мая 2021 года в деревне Лукинское Череповецкого района подошел у собаке на привязи и выстрелил.

После этого мужчина высказал угрозы убийством в адрес мужчины и хозяйки собаки, направил в их сторону ружье, демонстративно зарядил его патроном и выстрелил в землю вблизи потерпевших. Собаку, кавказскую овчарку по кличке Амур, хозяева пытались спасти, но от обширного огнестрельного ранения шеи собака умерла в ветеринарной клинике.

По сообщению пресс-службы судов, в судебном заседании подсудимый признал вину только по факту незаконного хранения взрывчатых веществ. Пояснил, что порох у него был давно. Признает, что нужно было сдать его вовремя.

По его словам, накануне вечером дома он выпил две стопки спиртного и пошел в гости с бутылкой. Около 23:00, когда он проходил по старой дороге у дома потерпевших, из проулка на него напала собака, сбила с ног, он успел выставить левую руку, за которую собака его укусила. Он вернулся домой, откуда его на скорой отвезли в больницу, раны зашили. Утром, вернувшись домой, он подумал, что собака может еще кого-нибудь покусать, и решил собаку застрелить. Он взял ружье и пошел исполнять задуманное. Пока шел, он передумал убивать собаку, хотел просто поговорить с хозяевами, чтобы они ее держали на привязи. Перед подходом к дому зарядил ружье, думал, что опять нападет собака. Когда стал выходить из-за гаража, на него выскочила собака, она была уже в прыжке на задних лапах совсем близко, он взвел курок и, не целясь, выстрелил. Когда она упала, понял, что не в ту собаку выстрелил. Он вставил второй патрон, думая, что собака снова на него нападет. Он заверил суд, что умысла на уничтожение собаки у него не было. А покусала его другая собака.

Когда он стал отходить, услышал крики, выскочили хозяева собаки. Он им сказал, чтобы они не подходили к нему. Он побоялся, что не ту собаку застрелил, что они его рядом с ней «положат».

В итоге он все же выстрелил, в землю .

Исковые требования потерпевших мужчина не признал. От его действий погибла собака, но там есть и вина потерпевших. Там нет ни заборов, ни вывесок, он не знал, что там находится собака. На покупку новой собаки он выплатил потерпевшей 10 000 рублей.

Суд назначил череповчанину наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 5 000 рублей.

С осужденного в пользу потерпевшей (хозяйки собаки) суд взыскал материальный ущерб в размере 20 000 рублей и расходы по оценке в размере 2 500 рублей.

Иск потерпевшего (сына хозяйки собаки) о взыскании морального вреда суд удовлетворил частично, в размере 100 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.