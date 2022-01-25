В Никольском районе сгорел двухквартирный дом с пристройками

В Никольском районе сгорел двухквартирный дом и хозпостройка. ЧП случилось в деревне Теребаево Никольского района 24 января в 10 часов вечера.

Как выяснилось, сначала загорелась хозпостройка возле дома, а затем пламя перекинулось на дом.

В квартирах проживали пенсионеры: 73-летний мужчина и две женщины, 71 года и 63 лет. Они эвакуировались до приезда пожарных.

«Площадь пожара составила 316 квадратных метров. Предположительная его причина – неисправность электрооборудования. В ликвидации задействованы четыре единицы техники, 10 человек личного состава», — сообщили в главном управлении МЧС по Вологодской области.

Дом со всем имуществом полностью уничтожен огнем.