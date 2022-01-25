Череповчанка погибла из-за пожара на балконе

Пожар произошел вечером понедельника, 24 января, в девятиэтажном доме № 16 на улице Партизана Окинина в Череповце. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в 21:05 в дежурную часть позвонили: на седьмом этаже горит на балконе в двухкомнатной квартире.

На тушение выехали шесть единиц техники и 22 пожарных. Площадь возгорания составила всего два квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка и вещи, находившиеся на балконе. Однако погибла хозяйка квартиры - жилье принадлежало женщине 1953 года рождения. Из соседних квартир эвакуировано 30 человек. Причина возгорания устанавливается.