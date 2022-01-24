Сталкер из Череповца пнул посетительницу торгового центра

В Череповце в холле торгового центра на улице Годовикова 34-летний мужчина без особых причин пнул девушку в туловище. На место через несколько минут прибыли сотрудники Росгвардии.

Как сообщила пресс-служба ведомства, пострадавшая череповчанка при посещении магазинов заметила, что за ней следит незнакомец. В итоге, неизвестный сталкер просто напал на нее без предупреждения.

Агрессора задержали, им оказался житель Зашекснинского микрорайона. Мужчина отказался пояснить причину нападения. Его передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.