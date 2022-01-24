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Общество24 января 2022 15:54

Сталкер из Череповца пнул посетительницу торгового центра

34-летний мужчине не смог пояснить причину своего поступка
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце в холле торгового центра на улице Годовикова 34-летний мужчина без особых причин пнул девушку в туловище. На место через несколько минут прибыли сотрудники Росгвардии.

Как сообщила пресс-служба ведомства, пострадавшая череповчанка при посещении магазинов заметила, что за ней следит незнакомец. В итоге, неизвестный сталкер просто напал на нее без предупреждения.

Агрессора задержали, им оказался житель Зашекснинского микрорайона. Мужчина отказался пояснить причину нападения. Его передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.