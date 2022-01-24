Пожилая вытегорка в мороз ушла из дома ветеранов в одном халате

В городе Вытегра из дома ветеранов на Советском проспекте ушла старушка. Работники учреждения заметили пропажу и обратились в полицию. На улице в ту ночь стояла температура -20°С. Дама ушла в одном халате.

Сбежавшую вологжанку Росгвардейцы нашли на улице Дедушки Крылова. Её усадили в патрульный автомобиль, вызвали «скорую» и работников дома ветеранов. Бабушка не смогла внятно объяснить, куда она так внезапно отправилась, но за спасение поблагодарила. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.