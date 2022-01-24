Череповчанин поссорился с посетителем магазина и зарезал его

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Череповце задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в нанесении смертельной раны ровеснику. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Вологодской области. Конфликт между двумя череповчанами начался днем 20 января в магазине. Мужчины продолжили перепалку в подъезде жилого дома на улице Архангельской, в ход пошли кулаки и ножи.

В итоге, обидчик из магазина в драке проиграл и скончался на месте происшествия. Его оппонент скрылся, об этом сообщили в полицию очевидцы. Череповчанина задержали спустя двое суток. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ранее мужчина уже был судим за нарушения Правил дорожного движения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за новое преступление. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого.