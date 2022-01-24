Всплеск заболеваемости ОРВИ зафиксирован на Вологодчине

В Вологодской области в 1,5 раза увеличилось количество заболевших ОРВИ за минувшую неделю: с 8917 до 13216. Об этом 24 января сообщил замгубернатора Антон Кольцов на оперативном совещании в Правительстве региона.

Чиновник отметил, что нагрузка на систему здравоохранения серьезная - первичная обращаемость с симптоматикой ОРВИ составляет 1400 до 2400 случаев в сутки. Кроме того, с коронавирусом за сутки к врачам обратился 341 вологжанин - это в три раза больше, чем на прошлой неделе. Случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса насчитано 106. Количество госпитализированных вологжан остается на прежнем уровне - занято 51% всего коечного фонда.

Однако, увеличивается доля госпитализированных детей. В детских больницах выделят новые койки для несовершеннолетних пациентов. В Вологде количество увеличат с 25 до 50, в Череповце до 50 детских коек.

Напомним, в регион поступило 720 комплектов вакцины от коронавируса для детей от 12 лет.