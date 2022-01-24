Ремонт моста через Шограш в Вологде будут приостанавливать на время нереста

В Вологде местные жители с удивлением узнали, что река Шограш - нерестовая. По-видимому, с экологией в городе не так уж и плохо. Теперь ремонт моста затянется на 2 года, так как на время нереста по закону нужно делать перерыв в работе. Об этом сообщил мэр Сергей Воропанов в соцсети во время прямого эфира.

Сити-менеджер отметил, что сейчас делается все возможное, чтобы ускорить работы: "Я уже не один раз говорил, что два года там обусловлены перерывом в работах. Оказывается, эта река у нас нерестовая. Это, конечно, смешно говорить, но есть заключения Госэкспертизы и Росрыболовства. Могу ошибиться, но, по-моему, с апреля по июнь и с октября по начало ледостава. К сожалению, вот такая ситуация".