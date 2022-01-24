Вакцина от коронавируса для подростков прибыла на Вологодчину

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

24 января замгубернатора Антон Кольцов во время оперативного совещания в правительстве области сообщил о первой поставке подростковой вакцины от коронавируса.

22 января в Вологодскую область прибыли 720 комплектов доз двухкомпонентной "Гам-ковид-Вак М", которая предназначается для подростков от 12 до 17 лет. Средство представляет собой одну пятую дозы препарата, применяемого для взрослых.

На данный момент идет распределение 720 комплектов. Замгубернатора отметил, что это только первая поставка, область рассчитывает на дополнительные препараты для детей в ближайшем будущем.

В России начнут клинические исследования вакцины от коронавируса для детей.