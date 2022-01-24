Начальник департамента городского хозяйства Вологды озвучил зарплаты подчиненных

Начальник департамента городского хозяйства администрации Вологды Алексей Шумилов разместил информацию о свободных вакансиях в МКУ «Служба городского хозяйства» на своей страничке в соцсети 21 января.

В учреждение требуется начальник отдела строительства и ремонта улично-дорожной сети и дорожных сооружений. Зарплата начинается от 43 тысяч рублей. Нуждаются и в ведущем инженере по надзору за строительством на 30 тысяч рублей. Садовник на зарплату от 21 тысячи рублей. Электромонтеру готовы платить от 23 тысячи рублей, дорожному рабочему от 21 тысячи, а водителю автомобиля хозяйственной службы от 22 тысяч.

Вологжане в комментариях отметили невысокий уровень зарплат: "Ну если инженер по надзору 30к получает то понятно почему город такое ... постоянно принимает", "Не зарплаты, а смех какой-то. За такие деньги ещё и 5/2 каждый день ходить на работу".