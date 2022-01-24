В Череповце откроют центр «Счастливая мама особенного ребенка»

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В Череповце общественная организация «Будущее есть!» получит 3 млн рублей из средств президентского гранта на реализацию проекта «Счастливая мама особенного ребенка». На Устюженской, 16 разместят клубы по интересам для родителей и группы дневного пребывания для особенных детей. Занятия стартуют с февраля и будут продолжаться до конца июня 2023 года. Всего в городе насчитывается 1500 семей с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель организации «Будущее есть!» пояснилоа, что в группах кратковременного пребывания для детей с ментальными нарушениями будет до 5 человек. Работать там будут профессиональные няни, ведь это небольшой детсад. Мамы смогут в освободившееся время сходить в магазин, посетить парикмахерскую или занятия в центре. Есть и второе большое направление — поддержка родителей. Будет проводится фитнес, занятия в тренажерном зале, арт-терапия, кулинарные, творческие мастер-классы, образовательные мероприятия для родителей.

Подробную информацию опубликуют в группе организации «Будущее есть!».