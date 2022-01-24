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Общество24 января 2022 11:32

Предприниматель пристроил деревянную веранду к историческому зданию в центре Вологды

Арбитражный суд постановил: снести
Иван Чухнин
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Арбитражный суд Вологодской области обязал индивидуального предпринимателя снести новострой. В нарушение закона он возвел веранду в историческом центре Вологды, в паре сотен метров от горадминистрации .

Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области обратился в суд с требованием обязать индивидуального предпринимателя Эльбруса Карсанова демонтировать возведенную веранду на улице. Мира, д. 17.

Во дворе здания 38 на 18 м в дворовой части здания с тыльной стороны пристроена веранда 15 на 9,4 м и высотой от 2,26 до 4,7 метров. ее соорудили на пяти винтовых сваях и бетонных блоках. Между тем, это территория объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой, XIX в.», какое-либо строительство здесь запрещено.

Суд обязал индивидуального предпринимателя демонтировать сооружение.