40-летняя вытегорка погибла в крещенской проруби

40-летняя вытегорка погибла к крещенской проруби. ЧП произошло на глазах детей и мужа.

Трагедия случилась в Ленинградской области на реке Оредеж. Это произошло 19 января. Женщина, разогретая в бане, прыгнула в прорубь и сразу же ушла под лед. Несколько дней ведутся поиски ее тела.

Трагедия попала на запись камеры. Женщина подходит к проруби, крестится и солдатиком прыгает в воду. Больше на поверхности она не появляется. Мужчины мгновенно начинают действовать: в прорубь бросился ее 50-летний муж. Однако тело не могут найти до сих пор.

Как выяснилось, погибшая в Ленинградской области Анна Ускова родилась в Вытегре, в 2003 году закончила юрфак Вологодского педуниверситета. Вернулась в Вытегру и работала юрисконсультом в Сбербанке, потом на «Онежском рыбозаводе». Затем переехала в Санкт-Петербург.