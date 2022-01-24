В Череповце пропавшего 44-летнего мужчину нашли мертвым

СУ СК по Вологодской области сообщает о найденом мужчине. 44-летнего череповчанина искали родственники, полиция, волонтеры. Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту смерти человека.

Он ушел из дома 20 января , не выходил на связь. Днем 23 января он был найден мертвым. Об этом сообщили очевидцы, обнаружившие тело в квартире знакомого на улице Ленина. Там мужчины несколько дней распивали спиртные напитки.

При выезде на место происшествия и осмотре тела следователи не выявили видимых следов насилия и телесных повреждений.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашиваются очевидцы, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.