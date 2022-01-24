Череповец обогнал Вологду по количеству снега

В Череповце снежный покров составил более метра. В выходные высота снега в Череповце преодолела отметку в один метр. По крайней мере, сервис «Яндекс. Погода» указывает глубину снежного покрова в городе металлургов - 102 сантиметра. Об этом на своей страничке в соцсетях написал мэр города Вадим Германов.

В этом Череповец выигрывает соревнование с областным центром, но, похоже, череповчан это не радует.

«В Вологде снега значительно меньше - 73 сантиметра. Интересно, какой маг живет в областной столице и так качественно разводит тучи руками?», - задается вопросом череповецкий мэр.

Вадим Германов сообщает, что с понедельника уборкой снега занимается максимальное количество техники. Известно,что снег уничтожается на снегоплавилках. Только за выходные на них вывезено 1029 грузовиков.

"На очистных сооружениях «Водоканала» снег превращается в воду, и перед попаданием в Шексну проходит все ступени очистки", - пояснил градоначальник.

Это единственный город с такой технологией утилизации снега.