Дорожный рабочий попал под фуру в Вологодской районе

Фура выскочила на обочину, сметая все на своем пути.

В Вологодском районе погиб дорожный рабочий. Его сбила фура. ДТП произошло на 26 километре автодороги Вологда — Тихвин, там ведутся работы по расширению дороги. ЧП случилось утром 23 января - около 6:50.

По предварительным данным, тягач "Вольво" выехал на встречку, там двигался ВАЗ-2114. После этого фура врезалась в припаркованные на обочине легковушки - "Рено" и "Лада Гранта". Там же, возле "Гранты", стоял дорожный рабочий. Он получил травмы и скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба регионального УМВД.