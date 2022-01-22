Коллеги выражают соболезнование по поводу смерти педагога Кадниковской школы

Фото: Сокол.инфо ВКонтакте.

Коллектив Кадниковской школы Сокольского района выражает соболезнование родным и близким Людмили Хазовой, которая погибла в ДТП в Сокольском районе.

Как сообщал сайт КП-Вологда, в аварии под Кадниковым погибла женщина и ее сын.

"Страшная авария унесла жизнь нашей коллеги Хазовой Людмилы Дмитриевны и её 12-летнего сына Павла. А было ей всего 46 лет…", - пишет паблик Сокол. инфо ВКонтакте.

Людмила Дмитриевна училась в Кадникове, окончила Вологодское педагогическое училище, получив профессию учителя начальных классов. С 1994 года - педагог родной Кадниковской школы.

"Молодую, красивую, талантливую учительницу полюбили дети, потому что она интересно и увлекательно повела первоклашек по дороге знаний, обучая не только грамоте, математике, но и воспитывая доброту, милосердие, честность. Получив высшее образование и дополнительно освоив специальность логопеда, она помогла очень многим ребятишкам улучшить чистоту и ясность речи. Очень целеустремлённая, творческая Людмила Дмитриевна добивалась хороших результатов в обучении и воспитании детей", - пишут коллеги.

У Людмилы Дмитриевны осталась дочь Лиза.

"Коллектив Кадниковской школы выражает глубочайшие соболезнования дочери Лизе, родителям и родственникам. В наших сердцах навсегда останется память об этом светлом человеке," - пишут коллеги.

В ДТП иномарка под управлением учителя столкнулась с другой легковушкой, а затем вылетела на встречку, где двигался лесовоз. Женщина и сын погибли на месте, чтобы достать их тела из искореженного автомобиля пришлось вызывать спасателей.

Погибший мальчик учился в Сокольской кадетской школе.

За час пост педагогов в соцсетях набрал десятки комментариев: люди выражают сожаление и соболезнования.