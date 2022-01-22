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Происшествия22 января 2022 16:49

57-летняя жительница Вологды перевела мошенникам три кредитных миллиона

Неизвестным удалось убедить вологжанку оформить два кредита и перевести все деньги на сторонние счета
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде от действий мошенников пострадала 57-летняя женщина. Вологжанка обратилась в полицию, но было уже слишком поздно. Как сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области, в течение 2 дней пенсионерке поступали звонки от неизвестных, злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

Женщина доверилась голосу на другом конце трубки и взяла в двух банках кредиты на свое имя. Далее, чтобы "на нее не оформили кредит преступники", она перевела все деньги, 3 млн 66 тысяч рублей, в "безопасное место" - на сторонние виртуальные счета мошенников.

Всего за минувшие сутки в полицию Вологодчины поступили 5 заявлений о дистанционных мошенничествах. Возбуждены уголовные дела.