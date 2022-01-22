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Происшествия22 января 2022 13:38

В Череповце граждане Средней Азии незаконно занимались выпечкой

Иностранные подданные работали без необходимых документов на территории РФ
Евдокия САХАРОВА
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В одной из торговых точек Череповца в качестве работников задействовали граждан Средней Азии. При проверке выяснилось, что необходимых документов у них нет. Полицейским пришлось задержать иностранцев прямо в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Азиаты выполняли подсобные работы и участвовали в приготовлении выпечки для череповчан. Теперь предпринимателю грозит крупный штраф, а на иностранцев составили административные протоколы.

На всех иностранцев составлены административные протоколы по статье "Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу". Принимается решение о привлечении к ответственности работодателя. Ему грозит крупный штраф.