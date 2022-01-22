В Вологде на 83 году жизни скончался Заслуженный врач России Владимир Раздрогин

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21 января скончался почетный гражданин Вологды, заслуженный врач России Владимир Раздрогин. Ему было 82 года. Об этом сообщает ВКонтакте.

Владимир Александрович почти 60 лет своей жизни посвятил хирургии, пройдя путь от врача-ординатора до главного хирурга области, провел более 10 тысяч операций.

Обладая отличными практическими и организаторскими способностями, Владимир Александрович сформировал первую областную специализированную ангиологическую помощь населению - в 1998 году создана межобластная бригада сосудистых хирургов.

При непосредственном участии Владимира Раздрогина с 2000 года на базе областной клинической больницы открыт областной центр медицины катастроф.

Владимир Александрович большое внимание уделял подготовке квалифицированных специалистов для медицинских учреждений: под его руководством подготовлено более ста врачей, восемь из них имеют ученую степень.

Выражаем соболезнование родным и близким.