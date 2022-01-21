Губернатор Вологодчины решил возродить православные жемчужины Русского Севера

Спасо-Преображенский собор на острове Каменный. Фото со страницы губернатора.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил о планах на восстановление вологодских храмов. "Начнем возрождать православные жемчужины Русского Севера – храмы на острове Каменный и в селе Устье. Это решение единогласно поддержали жители Усть-Кубинского района на Градсовете. Хочу продолжить дело земляка Александра Плигина, попробовать восстановить утраченный Спасо-Преображенский собор на острове Каменный", - заявил 21 января глава региона на личной страничке в соцсети.

Спасо-Каменный монастырь уже приводят в порядок за счет средств федерального бюджета. Энтузиастам удалось восстановить колокольню, в процессе отделка братского корпуса. Олег Кувшинников отметил, что взорванный Спасо-Преображенский собор пока не считаются объектом культурного наследия, но ситуацию попытаются исправить: "Поручил провести историко-культурную экспертизу, чтобы можно было добиваться федерального финансирования по программе «Культура России». Здание можно привести в первозданный вид. Надеюсь, что при поддержке Вологодской митрополии нам это удастся".

Храм Николая Чудотворца Мирликийского в Устье - брат-близнец Воскресенского кафедрального собора Вологды. Фото со страницы губернатора.

Храм Николая Чудотворца Мирликийского в Устье является важной частью исторического облика села и является близнецом недавно отремонтированного Воскресенского кафедрального собора Вологды. Губернатор решил возглавить Попечительский совет по восстановлению памятника и привлечь неравнодушных меценатов.