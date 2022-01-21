В Вологодской области уровень смертности значительно вырос

Уровень смертности на Вологодчине увеличился. Такие данные опубликовал региональный департамент стратегического планирования. Статистика говорит о том, что в январе-ноябре 2021 года уровень смертности в Вологодской области увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Так, за 11 месяцев 2020 года на Вологодчине умерли 15 тысяч 740 человек, а за 11 месяцев прошлого – 19 тысяч 112.

Если в 2020 году за 11 месяцев родилось 9803 младенцев, то в 2021 - 9499. Таким образом, естественная убыль населения возросла более, чем в 1,5 раза: с 5937 до 9613 человек.