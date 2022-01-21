В этом году начнется ремонт дороги на Пошехонье: Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец

В конце весны начнется ремонт дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, сообщил первый заместитель губернатора Антон Кольцов. Эта дорога известна как трасса на Пошехонье, альтернатива трассе М-8.

Ремонт будет проводиться по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Первый этап ремонта рассчитан на 2 года от границы с Ярославской областью до поворота на деревню Санниково. Протяженность - 23,6 км. Стоимость контракта - 716 млн. рублей. "Подрядчик уложит новый асфальт, расчистит полосу отвода, нанесет дорожную разметку, установит знаки и сигнальные столбики. На остановках общественного транспорта поставит новые автопавильоны", - перечислил работы Антон Кольцов.

До конца 2024 года планируется отремонтировать эту дорогу в границах Череповецкого района.

В планах на этот год - завершить ремонт мостов через реки Чистовка и Музга. Необходимо установить конусы и покрасить мосты. Все основные работы уже произведены. На очереди третий мост, проходящий по дороге Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, через реку Шарма. На ремонт трех мостовых сооружений выделено 46 млн. рублей.