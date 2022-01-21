Дом Петра Первого отремонтируют за 25 миллионов рублей

В Вологде готовятся к юбилею губернатора. ВКонтакте, Лариса Каманина.

В Вологде к 350-летию Петра Великого отреставрируют Дом Петра Первого. На проведение ремонтно-реставрационных работ будет выделено 25 млн. рублей. Об этом сообщила замгубернатора Лариса Каманина ВКонтакте.

Планируется провести работы по ремонту конструкции крыши с частичной заменой кровельных элементов, фасадов здания с восстановлением его исторического цвета, замена оконных заполнений с воссозданием исторического облика, устройство гидроизоляции фундамента, отмостки и водосточной системы, а также ремонт внутренних помещений.

Известно, что Пётр Великий посещал Вологду шесть раз. Во время своих визитов он останавливался в доме голландского купца Иоанна Гутмана.

В одноэтажном каменном доме сохранены интерьеры XVII века на Советском проспекте в Вологде, объекте культурного наследия федерального значения, расположен Дом-музей Петра I, являющийся филиалом Вологодского государственного музея-заповедника.