Вологжанин покупал КамАЗы в рассрочку и отдавал их на разборку

Житель Вологды планировал заниматься грузоперевозками, но в итоге перепродал "купленные" КамАЗы в разборку. За фуры мужчина не рассчитался с продавцами. Он подозревается в мошенничестве.

В полицию Череповца обратился 57-летний мужчина. Он рассказал, что продавал автомобиль КамАЗ. ПОкупатель нашелся: в июне 2021 года ему написал неизвестный, который решил купить машину в рассрочку. Мужчины договорились о том, что до конца ноября 2021 года покупатель выплатит полную стоимость автомобиля двумя платежами.

На личной встрече вместо продавца присутствовал другой человек, потому что он находился за пределами Вологодской области. Представитель передал покупателю ключи от автомобиля, документы и сам КамАЗ. Подписав договор купли-продажи, покупатель уехал и денег так и не перевел. Ущерб мужчина оценил в 400 тысяч рублей.

Покупателем оказался оказался 35-летний житель Вологды. Он рассказал полиции, что планировал заниматься грузоперевозками. Купив КамАЗ, но бизнес не пошел: он уехал в областной центр, там в ноябре 2021 года решил сдать большегруз на разборку.

В итоге авторазборщик выплатил ему 100 тысяч рублей, которые мужчина потратил на личные нужды, не планируя выплачивать их продавцу.

Оказалось, в октябре 2021 года он приобрел еще один КамАЗ в рассрочку стоимостью порядка 400 тысяч рублей у мужчины из Череповецкого района. На сей раз он сдал его на разборку в Вологде, выручил 200 тысяч рублей и потратил их на свои нужды.

В отношении покупателя КамАЗов возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). За это преступление грозит до шести лет за решеткой, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.