Скачкообразно растет количество классов, выведенных на дистанционку на Вологодчине

В Вологде на 20 января на карантине находилось 48 классов, днем раньше было лишь 30. Карантинных групп в детских садах - 23, днем раньше - 14, по сообщению главы Вологды Сергея Воропанова.

Из-за коронавируса в Череповце на дистанционное обучение отправили 76 образовательных коллективов в 35 школах, сообщил мэр Вадим Германов. Кроме того, в школах усилен контроль за соблюдением санитарных норм: на входе ученикам измеряют температуру, каждый класс учится в отдельном кабинете, расписание составлено так, что исключены общие перемены.

Мэр передал большую просьбу к родителям: не отправлять ребенка в школу, если у него признаки ОРВИ или простуды. "От сознательности каждой семьи зависит здоровье детей во всей школе", - говорит мэр.