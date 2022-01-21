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Общество20 января 2022 21:29

В Вологодскую область на стройку завезли рабочих, больных коронавирусом

ЧП случилось в Шекснинском районе
Иван Чухнин
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В Вологодскую область привезли более 30 гастарбайтеров, как оказалось, без тестирования на коронавирус. Все они оказались заражены коронавирусом. ЧП случилось в Шекснинском районе. Об этом стало общественности. Соцсети взорвались негодованием.

Местные власти прокомментировали ситуацию: 32 иностранных рабочих это граждане Таджикистана и Узбекистана, приехавшие трудиться на прокладке газопровода. Все мигранты помещены на карантин, они находятся на одной из шекснинских баз отдыха. Тяжелобольных среди них нет. Все рабочие находятся на контроле врачей местной ЦРБ.

"Почему иностранные рабочие оказались заражены и как они оказались на территории региона – будем разбираться с работодателем и миграционными службами", - пообещали в администрации Шекснинского района.