Пенсионеров, перенесших коронавирус, будут бесплатно реабилитировать занятиями ментальной арифметикой

В Череповце переболевших ковидом пенсионеров будут реабилитировать за счет президентского гранта. Они займутся ментальной арифметикой. Учениками станут пенсионеры старше 55 лет. Занятия не только призваны восстановить когнитивные функции головного мозга, но и могут стать профилактикой возрастной деменции. Занятия нацелены на нейростимуляцию мозговой активности: упражнения на развитие памяти, внимания, скорости мыслительных процессов, занятия ментальной арифметикой. В проект также войдут люди, которые перенесли инсульт.

Согласно плану, первый потом начнет занятия с 15 февраля, второй - с 1 октября. План намечен на три месяца.

Грант в размере 1,2 млн рублей выиграла некоммерческая организация «Институт подготовки и переквалификации кадров», сообщает официальный сайт Череповца..

Для нее это продолжение прошлогоднего проекта. Однако существенно расширена география: приглашены жители Череповецкого района, экспериментальная группа начнет занятия в Вологде.

- В планах - снять курс видеолекций, — рассказала руководитель проекта Варвара Чернышёва. - Курсы будут бесплатные. Всего обучение пройдут 100 человек. Желающие могут позвонить по номеру в Череповце (8202) 62−92−91.