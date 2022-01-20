В Вологодской области 3,6 тысяч обитателей социальных организаций "закроют" вместе с обслуживающим персоналом

Вологодская область готовится к подъему заболеваемости коронавирусом. 19 организаций соцобслуживания переведут на закрытый режим работы. По решению оперштаба, это произойдет с 24 января: 19 государственных организаций соцобслуживания переводят на закрытый режим работы.

В списке подлежащих "закрытию" — психоневрологические интернаты, дома социального обслуживания для граждан пожилого возраста, дома-интернаты для пожилых граждан и инвалидов, стационарные отделения при комплексных центрах социального обслуживания населения, а также детские дома-интернаты для умственно отсталых детей.

В таких организациях проживают более 3,6 тысяч человек. Из-за проживания в непосредственной близости друг от друга, это наиболее уязвимая категория населения с повышенным риском заболевания.

В организациях предусматривается 14-дневная смена, на которой обслуживающий персонал будет находиться по месту работы.

Как говорит опыт, такой режим позволяют снизить опасность заражения проживающих.