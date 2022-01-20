Стали известны победители конкурса грантов в области культуры Вологодчины

10 миллионов рублей получат 26 творческих коллективов в сфере культуры, заявки подавали представители 14 районов области, а также Вологда и Череповец. Напомним, ранее сумма таких грантов составляла 2,4 млн. рублей.

Проекты рассмотрены, определены 26 победителей. Значительное увеличение грантовой поддержки позволит финансировать гораздо больше культурных инициатив.

Победители конкурса на получение государственных грантов Вологодской области в сфере культуры в 2021 году:

– Центр по развитию культуры и изобразительного искусства им. М.В. Копьева. Проект «Имена в пространстве времени», 1 млн рублей;

– Вологодская областная государственная филармония им.В.А. Гаврилина. Проект к 30-летию Ансамбля песни и танца «Русский Север» – народный мюзикл «Свадьба на Покрова», 1 млн рублей;

– Марина Кошелева. Проект «Журавли. Фотогалерея Андрея и Марины Кошелевых: цифровой музей, книга, фотовыставка», 750 тысяч рублей;

– Сокольская школа искусств. Проект «Волшебная керамика», 750 тысяч рублей;

– Объединение библиотек г. Череповца. Проект «Поэтический брендбук»: к 135-летию поэта Игоря Северянина», 500 тысяч рублей;

– Городское филармоническое собрание, г. Череповец. Проект «Наследие Вологодчины: Василий Верещагин сквозь призму музыки», 500 тысяч рублей;

– Вологодская областная государственная филармония им.В.А. Гаврилина. Проект «Музыкальный спектакль «Посадил дед репку» или сказка «Репка» на новый лад», 500 тысяч рублей;

– Фонд поддержки и развития Вологодского государственного музея-заповедника. «Антропологическое портфолио средневековой Вологды», 400 тысяч рублей;

– Вологодская областная детская библиотека. Проект «Каникулы с библиотекой»: детская культурно-просветительская программа», 400 тысяч рублей;

– Вологодский районный краеведческий музей имени В.А. Гаврилина. Проект «Три дня из жизни рядового Сильницкого», 350 тысяч рублей;

– Алина Колесник. Проект «Мир глазами ребенка. Вологодская область», 350 тысяч рублей;

– Белозерский областной краеведческий музей. Проект «Ура, лит-ра!», 300 тысяч рублей;

– Вологодская областная специальная библиотека для слепых. Проект «Родные берега». Издание рельефно-графического путеводителя для людей с нарушениями зрения по объектам круизного туризма в Вологодской области, 300 тысяч рублей;

– Сергей Нуриджанян. Проект «Вологда керамическая», 300 тысяч рублей;

– Великоустюгский завод «Северная чернь». Проект «Экскурсия 360 градусов «Виртуальная Северная чернь», 300 тысяч рублей;

– Харовская централизованная библиотечная система имени В.И. Белова. Проект «Оживший день Ивана Африкановича: панорамная экспозиция, посвященная героям произведения Василия Белова», 275 тысяч рублей;

– Людмила Сергеева-Христова. Проект «Литературный дворик. Территория чтения и общения», 275 тысяч рублей;

– Ольга Чистякова. Проект «Сокровища Рыбинского моря», 200 тысяч рублей;

– Вологодская областная детская библиотека. Проект «В гости к писателю»: цикл онлайн-встреч с детскими писателями», 200 тысяч рублей;

– Татьяна Гоглева. Проект «Хранители традиций», 200 тысяч рублей;

– Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального района Вологодской области. Проект «Сохранения фоминского гончарного промысла «Фоминская керамика: от А до Я», 200 тысяч рублей;

– Галина Говязина. Проект «Издание поэтического сборника стихов «Отражение» и детского сборника «Солнышко мое», 150 тысяч рублей;

– Татьяна Новых. Проект «Остался в поле след…»: литературный мост Белозерск-Вологда-Москва к 100-летию Сергея Викулова», 150 тысяч рублей;

– Татьяна Новых. Проект «Уроки счастья Василия Белова», 150 тысяч рублей;

– Светлана Шкарина. Проект «Загадки волшебной нитки», 100 тысяч рублей;

– Межпоселенческий центр традиционной народной культуры Череповецкого района. Проект «Сохраняя традиции», 100 тысяч рублей.

Следующий конкурс на получение государственных грантов Вологодской области в сфере культуры стартует в сентябре 2022 года.