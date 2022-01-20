В Вологодской области реконструируют пищеблоки в 33 школах

На Вологодчине 63 тысячи учеников начальных классов получают бесплатное горячее питание На организацию бесплатного питания школьников в 2021 году выделялось более 700 млн рублей из бюджетов всех уровней. В 2022 году предусмотрено более 800 млн рублей.

Об этом сообщила заместитель Губернатора Вологодской области Лариса Каманина на своей станице в ВКонтакте.

Она заверила, что на 2022 год предусмотрено не только увеличение финансирования, но и повышение качества школьного питания.

Напомним, в 2021 году заменили оборудование и провели ремонты в пищеблоках 18 школ области. В 2022 году запланирована модернизация еще 33 пищеблоков.