Работница АЗС позаимствовала зарплату сторожей и попала под статью

В Вологодской области проворовался оператор АЗС. Работник топливной отрасли в Междуреченском районе присвоил аванс сторожей. Районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 49-летней Натальи. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, сообщает пресс-служба судов.

Суд установил, что с 27 ноября 2020 года по 31 января 2021 года в селе Шуйское старший оператор АЗС № 11 ООО «Вологданефтепродукт» взяла из кассы вверенные ей организацией денежные средства. Они предназначены были для выплаты аванса двум сторожам.

Сторожам должно причитаться в общей сумме 12 000 рублей. Но они осели в кармане женщины. А в бухгалтерию ООО «Вологданефтепродукт» она предоставила несоответствующую действительности платежную ведомость, в ней было указано, что работники по 6 000 рублей получили. Похищенным подсудимая распорядилась по своему усмотрению. А ООО «Вологданефтепродукт» почувствовал себя обкраденным.

В итоге женщина вину не признала в полном объеме. По ее мнению, деньги она не похищала, а взяла брала в долг, свидетели ее оговаривают.

В судебном заседании представитель потерпевшего показала, что работала генеральным директором ООО «Вологданефтепродукт», вместе с главным бухгалтером и директором ООО «Севертехсервис» они приехали на АЗС-11. Сторожа пояснили, что не получили аванс за ноябрь, а платежные ведомости на выдачу аванса в кассовой книге имелись. При сравнении подписей сторожей выяснилось расхождение. В середине декабря 2020 года она позвонила подсудимой и спросила об авансах сторожам. Та пояснила, что взяла у них в долг. До этого был случай, когда Наталья взяла из кассы 16 500 рублей, так как ее одолели кредиторы. Данные денежные средства они потом удержали из ее заработной платы.

В 2021 начата процедура ликвидации ООО «Вологданефтепродукт». Со сторожами АЗС-11 произведен окончательный расчет после их увольнения, в том числе выдан аванс за ноябрь 2020 в размере 6 000 рублей каждому. 16.07.2021 г. подсудимая перевела на расчетный счет ООО «Вологданефтепродукт» 12 000 рублей.

Сторожа показали, что разрешения на получение аванса Наталье не давали.

В итоге проворовавшейся суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе, в органах местного самоуправления. Ущерб она возместила в добровольном порядке.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.