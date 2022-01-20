В гостях с череповчанки сняли драгоценности

Череповчанка вернулась из гостей без драгоценностей. В полицию за помощью пошел ее сожитель. В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже золотых изделий.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, в дежурную часть обратился череповчанин 1962 г.р.. Он заявил, что у его сожительницы были похищены золотые изделия. Мужчина пояснил, что накануне в вечером его сожительница была в гостях у знакомой, а, вернувшись домой, обнаружила пропажу двух золотых колец и цепочки. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Работая по данному заявлению, сотрудники полиции установили подозреваемого. Это ранее судимый череповчанин 1979 г.р. Он был задержан и доставлен в отдел. В разговоре с сотрудниками полиции мужчина дал признательные показания. Он сообщил, что к его сожительнице пришла в гости знакомая, с которой они распивали спиртное. Спустя некоторое время женщины заснули. И джентельмен аккуратно снял с гостьи золотые украшения. Незнакомому мужчине он продал драгоценности за 2 тысячи рублей. Вырученные деньги он потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.