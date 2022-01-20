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Происшествия19 января 2022 21:54

В Вологодской области произошло лобовое столкновение кроссовера и грузовика с двумя погибшими

Погибли мужчина и женщина, ехавшие во внедорожнике
Иван Чухнин
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Автомобили встретились в лобовую.

Автомобили встретились в лобовую.

Два человека погибли в ДТП: авария произошла в Сокольском районе 19 января вечером. Кроссовер выехал на встречку и врезался в грузовик "Скания".

Как сообщили в Управлении МВД области, трагедия произошла около 20:10 на 71 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово.

По предварительным данным, водитель Тойота Рав - 4 выехал на встречку, где двигался грузовик "Скания" под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб водитель Тойоты, личность его устанавливается, и его пассажирка — женщина 40 лет. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Кроссовер от удара превратился в металлолом.

Кроссовер от удара превратился в металлолом.