В Вологодской области произошло лобовое столкновение кроссовера и грузовика с двумя погибшими

Автомобили встретились в лобовую.

Два человека погибли в ДТП: авария произошла в Сокольском районе 19 января вечером. Кроссовер выехал на встречку и врезался в грузовик "Скания".

Как сообщили в Управлении МВД области, трагедия произошла около 20:10 на 71 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово.

По предварительным данным, водитель Тойота Рав - 4 выехал на встречку, где двигался грузовик "Скания" под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб водитель Тойоты, личность его устанавливается, и его пассажирка — женщина 40 лет. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.