В Вологде проходит конкурс на самый экологичный офис

В Вологде до 1 марта принимаются заявки на экологический конкурс «Лучший вологодский зеленый офис». Лауреатам вручат дипломы и ценные подарки. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города. К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, компании и предприятия, муниципальные учреждения.

Для участия требуется заполнить анкету на 49 вопросов по таким темам как рациональное использование ресурсов, сокращение отходов от повседневной жизни, использование товаров из переработанных материалов, переработка и вторичное использование ресурсов, участие в экологических акциях и мероприятиях.

Определено две номинации. Для участия в номинации «Лучший вологодский зеленый офис» необходимо предоставить документы, фото или видео, которые подтверждают анкету. В заявке на направление «Лучший видеоролик на тему «Знакомьтесь – наш зеленый офис!» нужно прислать небольшое видео (до 3 минут) об экологической направленности офиса.

Победителей жюри назовет до 25 марта. За участие лауреаты получат дипломы и ценные подарки. Вопросы о проведении конкурса можно задать по телефону: 8 (8712) 72-87-33 или по электронной почте 728733@mail.ru.

Вологду планируют сделать одним из самых экологически чистых городов России. На данный момент в разработке экологический стандарт города ESG, который представляет собой единый свод задач и рекомендаций по улучшению экологии. К 2030 году в Вологде надеются обеспечить 10 тысяч рабочих мест в «зеленой» экономике.