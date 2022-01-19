В Череповце снова судят Свята Белого

В Череповце судят Свята Белого. Следующее заседание состоится 7 февраля. Череповецкий городской суд 19 января начал рассмотрение уголовного дела в отношении ранее судимого за разбой и незаконный оборот наркотиков 35-летнего Вячеслава Белова. Его обвиняют в уклонении от административного надзора. До этого он сидел за тяжкие преступления. С использованием ножа он грабил женщин, выгребая деньги, забирая телефоны. Кроме того, у него были обнаружены наркотики.

30 июня 2021 года Белов освободился после семи лет колонии строго режима и должен был прибыть не позднее этого же дня к избранному месту жительства в Череповце и в течение 3 рабочих дней явиться для постановки на учет.

Однако он без уважительных причин не прибыл к избранному месту жительства, на учет не встал. И 23 сентября 2021 года Белова задержали сотрудники полиции. Следующее заседание назначено на 7 февраля 2022 года.