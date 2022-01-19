Следователи записали на видео признание 26-летнего душителя

СУ СК по Вологодской области распространило видео с признанием душителя.

26-летнему вологжанину предъявлено обвинение в совершении тройного убийства.

Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, то есть умышленное причинение смерти трем лицам, в том числе малолетнего, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), предъявлено 26-летнему мужчине.

По версии следствия, 1 января 26-летний вологжанин, находившийся в гостях у своей 34-летней знакомой, после ссоры ее задушил. А затем так же убил и ее 3-летнего сына.

Спустя два дня он заявился к своему 83-летнему соседу, чтобы занять у того денег. Когда пенсионер отказал ему, то напал на него и задушил. Забрав у старика денежные средства, он похитил их.

Тела погибших обнаружили родственники. 6 января местонахождение причастного к преступлению лица установлено, он был доставлен в территориальное подразделение СУ СК России по Вологодской области и арестован.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.