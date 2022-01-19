Женщину, распылившую дихлофос в Законодательном собрании области, оштрафовали

Череповчанку, распылившую дихлофос в глаза росгвардейцу, оштрафовали. В Вологде мировой судья привлек ее к административной ответственности за проникновение в здание Законодательного собрания области по статье за «Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект».

Как сообщал сайт КП-Вологда, инцидент произошел 25 ноября. Несколько человек пришли в здание Законодательного собрания области, потребовав встречу с председателем Андреем Луценко. Но дальше вахты их не пропустили, охрана здания вызвала Росгвардию, в итоге Елена Воеводина распылила дихлофос.

В результате рассмотрения дела женщину обвинили в том, что она «самовольно, в отсутствие документов, дающих право на проход (пропуск) на охраняемый в установленном порядке объект, прошла через пост охраны с установленным металлическим ограждением (турникетом)».

Как сообщает пресс-служба судов области, суд оштрафовал череповчанку за проникновение за турникет на 3000 рублей.

Напомним, за распыление дихлофоса против Воеводиной было возбуждено уголовное дело. 15 декабря 2021 года более десятка силовиков прибыли к ней домой, был произведен обыск, женщина задержана, а ее ребенок помещен в центр временного содержания. Следствие настаивало на аресте Воеводиной, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.