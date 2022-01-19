В Череповце продают исторический дом с земельным участком

В Череповце продают исторический деревянный дом вместе с участком земли.

Это одноэтажное здание на Пушкинской, 7. Планируется аукцион - он назначен на 31 января. Начальная цена всего имущества — 10,104 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 января включительно. Согласно документации, площадь дома — 235 квадратных метров, участка — 1 3,46 соток.

Чиновники понимают, что снести его не получится. Именно так высказалась председатель комитета по управлению имуществом города Анастасия Власова: «Это здание ценный градоформирующий объект, снести его и построить что-то другое не получится. Придется соблюдать требования комитета по охране объектов культурного наследия. Новый владелец должен сохранить внешний вид здания. Здание принадлежит городу, раньше было в аренде у Ремесленной палаты. Договор был расторгнут полтора года назад».

До революции дом и разбитым возле него садом принадлежал инженеру-технологу Алексею Михайловичу Мостофину. После революции в здании были детские ясли, затем отделение психоневрологического диспансера.