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Здоровье18 января 2022 14:53

Губернатор Вологодчины рекомендовал перевести половину сотрудников на удаленку

Штамм коронавируса под названием Омикрон крайне заразен
Евдокия САХАРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото со страницы губернатора, коллаж.

Фото со страницы губернатора, коллаж.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил 18 января на оперативном совещании, что необходимо минимизировать социальные контакты вологжан, так как ситуация с коронавирусом осложнилась новым заразным штаммом. Работодателям рекомендовано перевести половину сотрудников на удаленный режим работы, т.к. даже один заболевший может парализовать работу всего предприятия. В регионе, по официальным данным, выявлено два пациента с штаммом Омикрон.

Олег Кувшинников уточнил: «Прошу работодателей максимально внимательно отнестись к текущей ситуации и своим работникам. Особенность омикрон-штамма — его крайняя заразность. Один заболевший сотрудник может привести к остановке всего предприятия. Необходимо минимизировать контакты. Настоятельно рекомендую перевести до 50% сотрудников на дистанционную работу. Разумеется, там, где есть такая возможность. Пиковые значения заболеваемости будут держаться в течение месяца, нам нужно выдержать удар»