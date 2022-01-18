В Вологде разыскиваются свидетели падения карусели на девочку

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

СУ Следственного комитета Вологодской области разыскивает свидетелей инцидента на площади Революции. 12 июня 2021 года в интервале с часа до трех часов дня на аттракционе травмировалась маленькая девочка. Согласно информации от правоохранителей, на ребенка рухнула детская цепная карусель «Ветерок», которая предназначалась для развлечения детей с 2 до 12 лет.

Девочка получила травмы. Очевидцев произошедшего настоятельно просят сообщить о себе в следственный отдел города Вологды по адресу Некрасовский переулок, дом 1, или по телефонам 8-911-445-11-61, (88172)57-21-61.