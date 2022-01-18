На Вологодчине выдают 4 тысячи рублей в месяц на частные детсады

Фото Михаила Фролова Фото: архив "КП"

В Вологодской области с 2022 года ввели «Сертификат дошкольника». Ежемесячно родителям детей от 1,5 до 3 лет, которые не смогли попасть в муниципальные детсады по месту проживания и вынуждены посещать частные, будет выплачиваться 4 тысячи рублей. Частный детсад должен быть лицензирован на проведение образовательной деятельности и занесен в систему «Электронный детский сад».

Поддержанный губернатором проект должен повысить доступность дошкольного образования. "Потребность в обеспечении местами в детских садах сохраняется в отдельных муниципалитетах региона и, прежде всего, в наших крупных городах", - заявил замгубернатора Антон Кольцов.

Для получения сертификата родитель должен обратиться в Управление образования муниципалитета - там, где ребенок поставлен на очередь. При себе нужно иметь заявление с указанием банковских реквизитов, копию паспорта родителя, копию договора, заключенного родителем с частным детским садом.

Далее детсад сам будет отправлять в ведомство списки родителей на получение выплаты. На данный момент право на компенсацию имеют 600 ребят. Из областного бюджета на эту программу выделено более 40 млн рублей.