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Общество18 января 2022 12:43

В Череповец прибыли московские "гармошки"

Автобусы ЛиАЗ начали выходить на маршруты в городе металлургов
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

В Череповце на улицах появились московские автобусы-гармошки. Об этом рассказал мэр города в соцсетях. Предприятие «Мосгортранс» передало автобусы бесплатно. Их собирались выпустить на маршруты во время ремонта Октябрьского моста, но и сейчас стала заметна нехватка общественного транспорта в часы пик. ЛиАЗы вышли на службу раньше.

На данный момент главный сдерживающий фактор — это нехватка водителей. Для управления сочлененным автобусом нужна категория „DE“, она есть не у всех. Зарплата водителей начинается с 50 тысяч рублей.

На данный момент активно ищутся водители. Мэр Череповца Вадим Германов даже попросил: "Сделайте репост этой записи – пусть ее увидят потенциальные водители «гармоней». Быть может, кто-то найдет работу, а к кому-то вечером придет полупустой автобус".