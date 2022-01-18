Больше бюджетников Вологодчины смогут поправить здоровье в санатории в 2022 году

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В Вологодской области приняли решение увеличить поддержку на льготное санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании с членами областного Правительства 17 января.

Глава региона поручил обеспечить санаторно-курортное лечение всем желающим бюджетникам. Ранее на эти цели в бюджете области было заложено 20 миллионов рублей, теперь сумму пересчитают в соответствии с потребностями вологжан.

Олег Кувшинников отметил: «Считаю, что нам необходимо расширять количество тех, кто хотел бы пройти санаторно-курортное лечение в наших медицинских учреждениях. Это касается, в том числе, и постковидной реабилитации. Сколько работников бюджетной сферы захочет воспользоваться такими услугами, столько денег и будет выделено. Наши педагоги, врачи, работники культуры, физкультуры и спорта душу и сердце вкладывают в воспитание наших детей, подрастающего поколения, заботу о ветеранах. Они все должны получить возможность воспользоваться услугами санкура для восстановления сил».

Услугами смогут воспользоваться работники государственных и муниципальных учреждений, занятых в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты населения, культуры и туризма, физкультуры и спорта, ветеринарии, которые имеют для этого медицинские показания.

Компаниям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению бюджетников, с 2021 года предоставляется субсидия. Расходы на лечение возмещаются полностью или частично.

Замгубернатора Лариса Каманина уточнила: «В прошлом году 848 человек получили льготное санаторно-курортное лечение с оплатой 50% от полной стоимости путевки, стоимость лечения для 158 работников моногоспиталей была возмещена за счет бюджета области на 100% от полной стоимости путевки, сумма которой не превышала 28 тысяч рублей. Размер субсидии из областного бюджета составил порядка 15 миллионов рублей».

Почти три сотни череповчан, двести жителей Вологды, а также жители Бабаевского, Великоустюгского, Белозерского, Сокольского районов в прошлом году поправили здоровье в санатории-профилактории «Родник», санаториях «Леденгск», «Новый Источник», бальнеоклинике. Об этом сообщила пресс-служба Губернатора Вологодской области.