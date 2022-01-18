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Общество18 января 2022 12:13

В вологодских храмах начали раздавать святую воду

19 января православные празднуют Крещенье
Иван Чухнин
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Воду в храмах будут разливать несколько дней.

Воду в храмах будут разливать несколько дней.

В вологодских храмах в преддверии Крещения начали разливать святую воду.

Первое освящение крещенской воды прошло во многих храмах Вологодчины. Например, в Воскресенском соборе Череповца за святой водой, которая, по словам православных, обладает особенной чудодейственной силой, пришли сотни жителей Череповца, создалась огромная очередь.

Сила крещенской воды такая, что она может храниться несколько лет.

Крещенскую воду в храмах будут раздавать несколько дней. Праздник Крещения отмечается 19 января.