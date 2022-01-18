В Вологде к Крещению появятся две купели у Спасо-Прилуцкого монастыря

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В областной столице подготовят две иордани в Прилуках. У Спасо-Прилуцкого монастыря пробьют лед толщиной в 30 см к празднику Крещения. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

В ночь с 18 на 19 января окунуться в прорубь можно будет с 22:00 до 04:00. Днем 19 января - с 09:00 до 16:00. Рядом установят обогреваемую палатку для переодевания. Однако воспользоваться ей смогут только те вологжане, которые предъявят QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде, либо ПЦР-тест. Рядом также появятся скамейки, биотуалеты, точка с горячим чаем и выпечкой.

На месте будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, дружинники и медики скорой помощи. Всего 26 человек в ночное время и 20 человек днем. Подпускать на купание вологжан будут небольшими группами, с соблюдением социальной дистанции. На берегу установят леерные ограждения, чтобы избежать столпотворения.

Автомобили можно оставить на парковках у Спасо-Прилуцкого монастыря и на расчищенной от снега территории, прилегающей к месту купания. Заезжать необходимо с улицы Железнодорожной. На месте будут находиться сотрудники ГИБДД.

Сотрудники «Вологдагорводоканал» проконтролируют качество воды. В любом случае не рекомендуется использовать воду из купели как питьевую. Освященную воду лучше набирать в монастыре и храмах. Вологжанам с хроническими заболеваниями перед купанием необходимо проконсультироваться с врачом.